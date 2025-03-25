Rusya ve ABD Karadeniz'de Seyrüsefer Güvenliğini Sağlamak İçin Anlaştı

Kremlin'den Önemli Açıklama

Kremlin, Rusya ile ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve Rus gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Riyad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından açıklandı.

Karadeniz Girişimi’nin Detayları

Açıklamada, Rusya ve ABD'nin, Karadeniz'deki ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasını kabul ettiği vurgulandı. ABD’nin, Rus tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişimini yeniden sağlamak için destek vereceği ifade edildi.

Yaptırımların Hafifletilmesi Gerekiyor

Ayrıca, ABD'nin Rusya için nakliye sigortası maliyetlerini düşüreceği ve bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimi kolaylaştıracağına dikkat çekildi. Ancak, bu maddelerin yürürlüğe girmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Finansal Kısıtlamalar ve Diğer Şartlar

Kremlin, Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünleri ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine işaret etti. ABD'nin ticarete yönelik finansmanla ilgili kısıtlamalarını iptal etmesinin de bu şartlar arasında olduğu kaydedildi.

Enerji Tesisleri Üzerine Anlaşma

İki ülke liderleri arasında, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandığı da açıklandı. Anlaşmaya uyulmaması durumunda tarafların çekilebileceği belirtiliyor.