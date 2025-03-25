Rusya ve ABD Karadeniz'de Seyrüsefer Güvenliğini Sağlamak İçin Anlaştı

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:53
Rusya ve ABD Karadeniz'de Seyrüsefer Güvenliğini Sağlamak İçin Anlaştı

Kremlin'den Önemli Açıklama

Kremlin, Rusya ile ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve Rus gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Riyad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından açıklandı.

Karadeniz Girişimi’nin Detayları

Açıklamada, Rusya ve ABD'nin, Karadeniz'deki ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasını kabul ettiği vurgulandı. ABD’nin, Rus tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişimini yeniden sağlamak için destek vereceği ifade edildi.

Yaptırımların Hafifletilmesi Gerekiyor

Ayrıca, ABD'nin Rusya için nakliye sigortası maliyetlerini düşüreceği ve bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimi kolaylaştıracağına dikkat çekildi. Ancak, bu maddelerin yürürlüğe girmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Finansal Kısıtlamalar ve Diğer Şartlar

Kremlin, Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünleri ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine işaret etti. ABD'nin ticarete yönelik finansmanla ilgili kısıtlamalarını iptal etmesinin de bu şartlar arasında olduğu kaydedildi.

Enerji Tesisleri Üzerine Anlaşma

İki ülke liderleri arasında, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandığı da açıklandı. Anlaşmaya uyulmaması durumunda tarafların çekilebileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği