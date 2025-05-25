Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Antalya'da Önemli Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Antalya'da Konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen "Medya Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, partinin ufak ufak iyi bir yerlere geldiğini vurgulayarak, "Seçim zamanına kadar ittifaklarda belirleyici, Türkiye'nin bundan sonraki dönemine yön verecek pozisyonu muhafaza edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Önemi ve Saha Çalışmaları

Arıkan, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Saha siyaseti yapmaya özel hassasiyet gösterdiğini anlatan Arıkan, "Ankara ile Anadolu'nun gündeminin farklı olduğunu gezilerimizde net bir şekilde gördük." şeklinde belirtti.

Gençlere Yönelik Önemli Mesajlar

Türkiye'deki eğitime ve istihdama katılmayan 5 milyon genç olduğuna dikkat çeken Arıkan, çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine değinen Arıkan, iktidarın bu konuyu gündeme almasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Yeni Dönem Siyaseti ve Şeffaflık

Arıkan, kongre sonrası "Yeni nesil siyaset" başlığıyla yeni bir yol haritası çizeceklerini belirterek, doğruya doğru, yanlışa yanlış deme yoluna gittiklerini açıkladı. Terörsüz bir Türkiye hedefinde herkesin birleşmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İttifak Stratejileri

Bir gazetecinin, "İttifakta siz nerede yer alacaksınız?" sorusunu yanıtlayan Arıkan, önümüzdeki dönemde ittifak kuracaklarını ve bazı partilerle temas halinde olacaklarını belirtti. "Yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Saadet Partisi, son altı ayda sürekli yükseliş trendinde." dedi. Ayrıca, Saadet, DEVA ve Gelecek partileriyle birlikte mecliste ortak çalışmalara devam ettiklerini ve ittifakı daha da genişleteceklerini sözlerine ekledi.

Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin de kentin tarım ve turizmdeki önemi ile sorunlarına dair görüşlerini paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesinde bir restoranda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programına katılarak, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesinde bir restoranda düzenlenen "Medya Buluşmaları" programına katılarak, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.