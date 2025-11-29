Saat Tamircisi Ali Bora: 50 Yıldır Zamana Ayar Veriyor

Saat Tamircisi Ali Bora, Yarım Asırlık Tecrübesiyle Hizmette

Kilis ve İstanbul sokaklarına yarım asırdır saat tamirciliği hizmeti sunan Ali Bora, mesleğin geleceğinden kaygılı. İstanbul’da 20, Kilis’te 30 yıl olmak üzere toplam 50 yıllık bir geçmişe sahip olan usta, 30 yıldır çalıştığı Kilis'teki 3 metrekarelik dükkanında zamana ayar vermeye devam ediyor.

"Biz bu meslekte son ustalarız"

Çırak sıkıntısına dikkat çeken Bora, "Maalesef çırak yetiştirme olayı bitti. Biz bu meslekte herhalde sonuz. Meslekler bitmesin, kaybolmasın istiyorum" dedi. Usta, işin sabır ve incelik gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu iş çok hassas ve sabır gerektiriyor. Bazen iki-üç gün bir parçayla uğraşırsın. Para için yapılacak bir iş değil, tamamen zevk ve severek yapılırsa yapılır" ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrı: Okusunlar, meslek öğrensinler

Yeni nesillere çağrıda bulunan Ali Usta, "Merakları varsa gelsinler, biz öğretiriz. Hem okusunlar hem de meslek öğrensinler, kollarına bir altın bilezik taksınlar. Kahvede oturacaklarına bir işin ucundan tutsunlar" diyerek hem eğitim hem de ustalık vurgusu yaptı.

Bora, sadece saatçilik için değil tüm mesleklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti: "Bir tarlası varsa eksin biçsin. Bizim zamanımızda ‘eti senin kemiği benim’ derlerdi. İyi bir sanatkâr öyle yetişirdi. Sonradan sanatkâr olunmaz. Biz hiç kimsenin yapmak istemediği ince işleri yapıyoruz. Saatçilik ince eleyip sık dokunan bir meslek. Meslekler ölmesin, devam etsin."

Ustanın sözleri, el emeğine ve ustalığa değer veren geleneksel mesleklerin korunması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

