Safranbolu'da mantar dönüşü feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar dönüşü cipin takla atması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; sürücünün durumu kritik.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:27
Kazanın ayrıntıları

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplama dönüşünde yol alan aileyi taşıyan cip, Sarıahmetli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak taklalar attı.

Olay yeri: Karabük-Kastamonu karayolu, Sarıahmetli köyü

Araç ve sürücü: Ersin K. idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip

Ölü sayısı: 2 kişi: Sabuha (39) ve Yusuf Barut K. (7) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar: Araç sürücüsü Ersin K. ile Müzeyyen (65), İlknur (30), Haticenur (17), Ediz Recep (6), Asiye (13) ve Zeynep K. (14) yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edildi.

Durum: Sürücü Ersin K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Yaralılardan İlknur K.'nin 7 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ek bulgular: Araç dışındaki alkol şişelerinin varlığı dikkat çekti.

Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

