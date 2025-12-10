Safranbolu'da Yaralı Yavru Ayı DKMP'ye Teslim Edildi

Beştepeler mevkiinde yol kenarında bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu-Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde hareket etmekte zorlanan bir yaralı yavru ayı görüldü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolun ortasında güçlük çeken hayvanı fark etti. Araçtan inen vatandaşlar duruma müdahale ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan DKMP ekipleri, yavru ayıyı teslim alarak tedavi edilmesi için ilgili birime götürdü.

