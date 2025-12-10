DOLAR
Safranbolu'da Yaralı Yavru Ayı DKMP'ye Teslim Edildi

Safranbolu-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkiinde hareket etmekte zorlanan yaralı yavru ayı, vatandaşların ihbarıyla DKMP ekiplerine teslim edilip tedaviye götürüldü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:46
Beştepeler mevkiinde yol kenarında bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu-Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde hareket etmekte zorlanan bir yaralı yavru ayı görüldü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolun ortasında güçlük çeken hayvanı fark etti. Araçtan inen vatandaşlar duruma müdahale ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan DKMP ekipleri, yavru ayıyı teslim alarak tedavi edilmesi için ilgili birime götürdü.

