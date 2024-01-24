Sağlık Bakanı Koca'dan ''X Hastalığı'' açıklaması

Son dönemlerde salgın hastalıkların arttığı yöndeki veriler akıllara yeni bir pandemi dönemi mi yaşanacak sorusunu getiriyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakımlardaki hasta sayısındaki artışların yaşandığı açıklaması tedirginlik yarattı. Hastalık X olarak adlandırılan salgın da gündemde önemli bir yer etti.

COVİD-19'DAN 20 KAT ETKİLİ VİRÜS

Son gelişmelere dikkat çekmek adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un 20 katı kadar ölümcül olduğu iddia edilen "Hastalık X" hakkında açıklama yaptı. Koca hastalığın sadece teorik bir isim olduğunu, gerçekte böyle bir hastalık olmadığını belirterek, "Endişe etmeyin." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: KENDİNİZİ KORUYUN

DSÖ'nün "Hastalık X" hakkındaki sözleri sonrası gündem olan konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."



