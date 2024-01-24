Sağlık Bakanı Koca'dan ''X Hastalığı'' açıklaması

Salgın hastalıkların artış göstermesi, yeni bir pandemi korkusunu gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu tahmin edilen "Hastalık X" ile ilgili açıklama yaptı. Koca, hastalığın gerçek hayatta karşılığının olmadığını, adının teorik çalışmalarda geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan ''X Hastalığı'' açıklaması
Yayın Tarihi:

Son dönemlerde salgın hastalıkların arttığı yöndeki veriler akıllara yeni bir pandemi dönemi mi yaşanacak sorusunu getiriyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakımlardaki hasta sayısındaki artışların yaşandığı açıklaması tedirginlik yarattı. Hastalık X olarak adlandırılan salgın da gündemde önemli bir yer etti.

COVİD-19'DAN 20 KAT ETKİLİ VİRÜS

Son gelişmelere dikkat çekmek adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un 20 katı kadar ölümcül olduğu iddia edilen "Hastalık X" hakkında açıklama yaptı. Koca hastalığın sadece teorik bir isim olduğunu, gerçekte böyle bir hastalık olmadığını belirterek, "Endişe etmeyin." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: KENDİNİZİ KORUYUN

DSÖ'nün "Hastalık X" hakkındaki sözleri sonrası gündem olan konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."

fahrettin-koca

Öne Çıkanlar
Yana yakıla para arayanlar Akbank'a koşacak! Hemen onaylı 200.000 TL kredi çıktı Yana yakıla para arayanlar Akbank'a koşacak! Hemen onaylı 200.000 TL kredi çıktı
Emlak Konut’tan çıldırtan kampanya! 60 ay vade imkanıyla eviniz sizi bekliyor Emlak Konut’tan çıldırtan kampanya! 60 ay vade imkanıyla eviniz sizi bekliyor
Leke Çıkarmada Uzman Olmak İsteyenler Buraya! 4 Püf Nokta ile Lekelerden Kurtulun! Leke Çıkarmada Uzman Olmak İsteyenler Buraya! 4 Püf Nokta ile Lekelerden Kurtulun!
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı