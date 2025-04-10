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Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti ve MHP Milletvekilleriyle Sağlık Hizmetlerini Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP milletvekilleriyle sağlık hizmetleri ve yatırımları hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:11
Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti ve MHP Milletvekilleriyle Sağlık Hizmetlerini Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP'nin Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis milletvekilleriyle bir araya geldi. Bakanlığında düzenlenen görüşmede, illerdeki sağlık hizmetleri ve yatırımları üzerine detaylı istişareler yapıldı.

Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, milletvekillerinin talep ve önerilerini dikkatle dinlediklerini vurguladı. Ayrıca, "Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için ortak akıl bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz," açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP'nin Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP'nin Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis milletvekilleriyle görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP'nin Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP'nin Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis milletvekilleriyle görüştü.

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