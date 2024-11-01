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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliğine Dair Açıklamalar

Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:31
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliğine Dair Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Aile Hekimliği Açıklamaları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz," dedi.

Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili hekimlere ve topluma yönelik bir video açıklaması gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, aile hekimliği sisteminin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların süregeldiğini belirtti.

Aile Hekimliğinin Önemi Vurgulandı

Memişoğlu, aile hekimliğinin temel sağlık hizmetleri içinde kritik bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor," ifadelerini kullandı.

Yeni Düzenlemelerin Sağlık Çalışanlarına Etkisi

Bakan Memişoğlu, açıklamasında aile hekimlerine düşen hasta sayılarını azaltarak sağlık hizmeti kalitesini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. "Her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz," dedi.

Vatandaşlara Güvendiğini Belirtti

Yeni yönetmelikle birlikte toplumun hastalık yüküne yönelik hizmet planlamaları yapacaklarını ifade eden Memişoğlu, vatandaşlardan aile hekimlerine güvenmelerini istedi. "Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler," diye ekledi.

Bakan Memişoğlu, bu duygu ve düşüncelerle herkesi selamlayarak konuşmasını sonlandırdı.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliğine Dair Açıklamalar

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