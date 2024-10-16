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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan AYBÜ Açılışında Vizyon Mesajları

Bakan Memişoğlu, AYBÜ açılışında sağlık alanında liderlik hedeflerini ve akademik desteği vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:35
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan AYBÜ Açılışında Vizyon Mesajları

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Açıklamalarda Bulundu

2024-2025 akademik yılı açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülkemizin sağlık alanındaki hedeflerine dair önemli bilgiler verdi. "Bizim amacımız sadece en iyi sağlık hizmetini sunmak değil, aynı zamanda sağlık bilgisini üreten lider ülkelerden biri olmaktır" şeklinde konuştu.

Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Memişoğlu, Malatya merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. "Şu ana kadar can ve mal kaybı yok, hiçbir yaralanma yaşanmadı. Allah'a şükürler olsun, umarım bu tür acılar bir daha yaşanmaz" dedi.

Sağlıkta Gelişmeler ve Hedefler

Son 22 yılda Türkiye’nin sağlık alanında kaydettiği büyük gelişmelere değinen Memişoğlu, sağlık çalışanlarının kriz zamanlarında ön safta yer aldığını belirtti. "Bizim hedefimiz, sağlıkta sadece hizmet sunmak değil, bilgi üretme konusunda da öncü olmak." ifadesinde bulundu.

Gelecek Nesillere Yatırım

Bakan, akademisyenlere destek vermeye ve bilgi üreten yeni projelere katkı sağlamak için hazır olduklarını vurguladı. "Akademi dünyası, Türkiye’nin sağlık sisteminin ve teknolojisinin gelişiminde büyük rol oynuyor" diye ekledi.

Akademik İşbirliği Vurgusu

Memişoğlu, akademi ve bilim dünyasıyla her zaman işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirterek, "Çalışanlarla ayrı, çalışan olmayanlarla ayrı bir yol izlemeliyiz. Ben daima üretken olanların yanında olacağım" dedi.

Açılış Törenine Katılımlar

Törende ayrıca, üniversitenin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasına giren akademisyenlerine plaket takdim edildi. Törene AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve diğer önemli isimler katıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans salonunda gerçekleşti. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu (solda) AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda) karşıladı.

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