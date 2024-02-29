Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği sağlık bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…







LİSE MYO LİSANS 27.000 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! KPSS 2024/5 SONA ERİYOR

KPSS 2024/5 uygulamasındaki seçenekler sona erdi. Liseler, kolejler ve lisansüstü okullardan 27.000 sağlık personeli işe alınacak. Uygulamayı ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 öncelik talebi sona eriyor. Adaylar ÖSYM'deki lise, yüksekokul ve üniversite pozisyonlarına online başvuru yapabilirler. 3390'ı lise, 6850'si üniversite ve 16760'ı üniversite mezunu olmak üzere 27.000 sağlık personelinin işe alım sürecini, gerekliliklerini ve tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

LİSANS SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞLAR VE KONTENJANLAR

Biyolog, Büro Personeli, Çocuk Gelişimcisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli “İstatistikçi”, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Gerontolog, Hemşire, İş ve Uğraşı Terapisti “Ergoterapist”, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Mimar, Bilgisayar Mühendisi, Biyomedikal Mühendisi, Elektrik/Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Makina Mühendisi, Şehir Plancısı için olmak üzere 16760 lisans mezunu kadro var.

20 Biyolog alımı yapılacaktır.

304 Büro Personeli alımı yapılacaktır.

40 Çocuk Gelişimcisi alımı yapılacaktır.

25 Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) alımı yapılacaktır.

40 Dil ve Konuşma Terapisti alımı yapılacaktır.

250 Diyetisyen alımı yapılacaktır.

2.000 Ebe alımı yapılacaktır.

400 Fizyoterapist alımı yapılacaktır.

150 Gerontolog alımı yapılacaktır.

13.000 Hemşire alımı yapılacaktır.

20 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) alımı yapılacaktır.

30 Odyolog alımı yapılacaktır.

20 Perfüzyonist alımı yapılacaktır.

250 Psikolog alımı yapılacaktır.

30 Sağlık Fizikçisi alımı yapılacaktır.

30 Sosyal Çalışmacı alımı yapılacaktır.

10 Mimar alımı yapılacaktır.

50 Mühendis (Bilgisayar) alımı yapılacaktır.

35 Mühendis (Biyomedikal) alımı yapılacaktır.

10 Mühendis (Elektrik/Elektronik) alımı yapılacaktır.

2 Mühendis (Harita) alımı yapılacaktır.

30 Mühendis (İnşaat) alımı yapılacaktır.

3 Mühendis (Jeofizik) alımı yapılacaktır.

10 Mühendis (Makina) alımı yapılacaktır.

1 Şehir Plancısı alımı yapılacaktır.

ÖNLİSANS SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞLAR VE KONTENJANLAR

Farklı branşlarda Sağlık Teknikeri “Anestezi”, “Çevre Sağlığı”, “Diş”, “Laboratuvar”, “Ortopedi”, “Röntgen”, “Tıbbi Sekreter”, “Adli Tıp”, “Ağız Diş Sağlığı”, “Ameliyat”, “Diyaliz”, “Eczane”, “Elektronörofizyoloji”, “Evde Bakım”, “Fizik Tedavi”, “İlk ve Acil Yardım”, “İş ve Uğraşı Terapisi”, “Odyometri”, “Optisyen”, “Patolojik Anatomi”, “Podolog”, “Radyoterapi”, Sağlık Teknikeri “Yaşlı Bakım” için olmak üzere 6850 lise mezunu kadro var.

300 Sağlık Teknikeri (Anestezi) alımı yapılacaktır.

40 Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) alımı yapılacaktır.

150 Sağlık Teknikeri (Diş) alımı yapılacaktır.

490 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) alımı yapılacaktır.

100 Sağlık Teknikeri (Ortopedi) alımı yapılacaktır.

1.200 Sağlık Teknikeri (Röntgen) alımı yapılacaktır.

900 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) alımı yapılacaktır.

15 Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) alımı yapılacaktır.

450 Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı), alımı yapılacaktır.

150 Sağlık Teknikeri (Ameliyat) alımı yapılacaktır.

150 Sağlık Teknikeri (Diyaliz) alımı yapılacaktır.

150 Sağlık Teknikeri (Eczane) alımı yapılacaktır.

30 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) alımı yapılacaktır.

425 Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) alımı yapılacaktır.

100 Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) alımı yapılacaktır.

1.540 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) alımı yapılacaktır.

30 Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) alımı yapılacaktır.

60 Sağlık Teknikeri (Odyometri) alımı yapılacaktır

15 Sağlık Teknikeri (Optisyen) alımı yapılacaktır.

40 Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) alımı yapılacaktır.

15 Sağlık Teknikeri (Podolog) alımı yapılacaktır.

25 Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) alımı yapılacaktır.

425 Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) alımı yapılacaktır.

LİSE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞLAR VE KONTENJANLAR

Hemşire, Şoför, ve farklı branşlarda Sağlık Teknisyeni “Anestezi” “Çevre Sağlığı” “İlk ve Acil Yardım” “Laboratuvar” “Röntgen” “Tıbbi Sekreter” için olmak üzere 3.390 lise mezunu kadro var.

550 Destek Personeli (Şoför) alımı yapılacaktır.

50 Sağlık Teknisyeni (Anestezi) alımı yapılacaktır.

10 Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) alımı yapılacaktır.

400 Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) alımı yapılacaktır.

80 Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) alımı yapılacaktır.

200 Sağlık Teknisyeni (Röntgen) alımı yapılacaktır.

100 Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) alımı yapılacaktır.

2.000 Hemşire alımı yapılacaktır.

KPSS 2024/5 SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ÖSYM ile 27 bin sağlık personeli alımı için "KPSS 2024/5" başvuruları online olarak yapılıyor. Adaylar 28 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecek.