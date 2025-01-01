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Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 21:26
Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Havalar Gergin; Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Gazze'de bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını ve insani şartlara aykırı koşullarda tutulmasını şiddetle kınadı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanların sağlığı için özveriyle çalışan bir hekimin mesleki görevlerini sürdürme hakkının engellenemeyeceğini vurguladı.

Hekim Güvenliği İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Açıklamada, Safiyye'nin güvenliğinin ve hayatının İsrail makamlarının sorumluluğunda olduğu ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisinin insani ve hukuki haklarının korunması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplumu, bu tür insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamaya, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları önlemek ve uluslararası hukuk kurallarını hayata geçirmek için etkin adımlar atmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir."

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Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

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