Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ortak Proje: Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ortak Proje

Türkiye’nin geleceği olan çocuklar için 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı İstanbul'da tanıtıldı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçen program, çocuk sağlığına yönelik kapsamlı bir strateji sunuyor.

Tanıtım Etkinliği

Güngören'deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda gerçekleşen tanıtımda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmada, daha önce İstanbul'da uygulanan programın şimdi Türkiye genelinde başlayacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, bu projeyle toplum sağlığının temelinde yatan koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Programın Hedefleri

Program kapsamında, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun da belirttiği gibi, “Sağlıklı kalmayı öncelik tutuyoruz” ifadesi ile toplumun bilinçlenmesi amaçlanıyor. Beslenmeden günlük hareket alışkanlıklarına kadar birçok alanda sağlıklı kalmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere Sağlık Bilinci Kazandırma

Bakan Memişoğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Artık siz bizim için sağlık elçisisiniz” diyerek, genç kuşakların sağlıklı yaşam bilincini çevresine yaymasını teşvik etti. Sağlık çalışanlarıyla birlikte yapılan aktivitelerde öğrencilerin sağlık bilgilerini pratik olarak öğrenmeleri sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanı'nın Mesajları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin bu protokollerin hayata geçmesinde kritik rol oynadığını belirtti. Sağlıklı bireyler yetiştirmenin eğitim sistemleri için en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Tekin, “Biz insan sağlığının korunmasına çaba sarf ediyoruz” dedi.

Yükselen Spor Bilinci

İstanbul Valisi Davut Gül, projeyle şehrin tüm okullarında spor kulübü kurulacağını ve lisanslı öğrenci sayısının artacağını duyurdu. Şu anki lisanslı öğrenci sayısının 751 bine çıktığını açıkladı ve hedeflerinin 1 milyon lisanslı öğrenci olduğunu belirtti.

Protokol İmzalandı

Etkinlik sonunda Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Tekin, iki bakanlık arasında işbirliği protokolünü imzaladı. Bu protokol, ağız ve diş sağlığı, hijyen, ilk yardım ve sağlık okuryazarlığı gibi birçok alanda eğitim ve uygulamaların yürütülmesini kapsıyor.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı, okulları sağlıklı yaşam merkezlerine dönüştürme hedefiyle yürütülecek. Sağlık okuryazarlığı alanındaki eğitimlerin yanı sıra, çocukların sağlık bilincinin artırılması amacıyla “sağlık elçisi” ilan edilecekleri etkinlikler düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtım etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde çocuk sağlığına yönelik kapsamlı programın tanıtımı, Güngören'deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda yapıldı. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuşma yaptı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtım etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde çocuk sağlığına yönelik kapsamlı programın tanıtımı, Güngören'deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda yapıldı. Programa katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuşma yaptı.