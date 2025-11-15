Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı

Sağlık-Sen, kamuda diş hekimi istihdamının artırılmasını ve uzmanlaşma imkanlarının genişletilmesini isteyerek, erişim ve ekonomik yük sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:55
Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı

Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için kamuda diş hekimi sayısının artırılması gerektiğini açıkladı.

Açıklamanın ana başlıkları

Sendika tarafından yayımlanan açıklamada, Türkiye’de her yıl binlerce gencin diş hekimliği fakültelerini bitirdiği; ancak mezunların büyük bölümünün iş bulamadığı ve kamuda istihdam beklediği vurgulandı. Ayrıca, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)'nın senede iki kez yapılırken tek seferle sınırlandırılmasının olumsuz etkilediği ifade edildi.

İstihdam verileri ve gelecek öngörüleri

Açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 50 bin diş hekiminin görev yaptığı ve gelecek 5 yıl içinde de yaklaşık 50 bin genç diş hekiminin mezun olacağı belirtilerek, meslekteki istihdam sorununun büyüyeceği uyarısı yer aldı.

Mevcut diş hekimlerinin yalnızca 21 bini kamu kurumlarında görev yaparken, geri kalan 29 bini ise özel sektörde çalıştığı; kamuda düşük istihdam oranının vatandaşların kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Ekonomik yük ve koruyucu hizmetlerin önemi

Sağlık-Sen açıklamasında, kamuda yeterli diş hekimi bulunmaması nedeniyle vatandaşların özel hizmete yönelmek zorunda kaldığı ve bunun ekonomik sıkıntılara yol açtığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ve OECD verilerine göre, Türkiye’de hanehalkı sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 15’i diş sağlığı hizmetlerinden kaynaklanmakta, bu harcamalar birçok aile için 'katastrofik sağlık harcaması' boyutuna ulaşmaktadır. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılsa, bu ekonomik yük ciddi biçimde azaltılabilir. Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik değil; genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Koruyucu hizmetler ile; birçok sistemik rahatsızlığın görülme sıklığını azaltmak mümkündür. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri 4-7 kat maliyet etkin olmakla birlikte, uzman diş hekimi istihdamı ise yaklaşık yüzde 20 oranında tedavi başarısını artırmakta ve uzun vadede aynı oranda sağlık maliyetini azaltmaktadır. MHRS’de en çok randevu alınan branşlardan olan diş hekimliğinin yükü koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ağırlık verilerek ve diş hekimi ataması yapılarak azaltılmalı, diş hekimlerinin iş yoğunluğu makul seviyelere getirilmeli, hastalara yeteri kadar zaman ayırması sağlanmalıdır."

Sağlık-Sen'in çözüm önerileri

Açıklamada öne çıkan çözüm önerileri arasında kamuda diş hekimi istihdamının artırılması, koruyucu ağız ve diş sağlığı politikalarının güçlendirilmesi, genç hekimlerin eğitimlerinin ve emeğinin heba edilmemesi ile uzman diş hekimi oranının artırılması yer aldı. Sendika, ülkenin bilimsel birikiminin korunması gerektiğini vurguladı.

Sağlık-Sen, kamu atamalarıyla birlikte koruyucu hizmetlere öncelik verilmesinin hem hasta erişimini kolaylaştıracağını hem de uzun vadede sağlık maliyetlerini azaltacağını belirtti.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN), VATANDAŞLARIN DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE...

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN), VATANDAŞLARIN DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE KOLAYCA ULAŞABİLMESİ İÇİN KAMUDA DİŞ HEKİMİ SAYISININ ARTMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı