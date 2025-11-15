Sağlık-Sen: Kamuda Diş Hekimi Atanmalı, Uzmanlaşmanın Önü Açılmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için kamuda diş hekimi sayısının artırılması gerektiğini açıkladı.

Açıklamanın ana başlıkları

Sendika tarafından yayımlanan açıklamada, Türkiye’de her yıl binlerce gencin diş hekimliği fakültelerini bitirdiği; ancak mezunların büyük bölümünün iş bulamadığı ve kamuda istihdam beklediği vurgulandı. Ayrıca, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)'nın senede iki kez yapılırken tek seferle sınırlandırılmasının olumsuz etkilediği ifade edildi.

İstihdam verileri ve gelecek öngörüleri

Açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 50 bin diş hekiminin görev yaptığı ve gelecek 5 yıl içinde de yaklaşık 50 bin genç diş hekiminin mezun olacağı belirtilerek, meslekteki istihdam sorununun büyüyeceği uyarısı yer aldı.

Mevcut diş hekimlerinin yalnızca 21 bini kamu kurumlarında görev yaparken, geri kalan 29 bini ise özel sektörde çalıştığı; kamuda düşük istihdam oranının vatandaşların kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Ekonomik yük ve koruyucu hizmetlerin önemi

Sağlık-Sen açıklamasında, kamuda yeterli diş hekimi bulunmaması nedeniyle vatandaşların özel hizmete yönelmek zorunda kaldığı ve bunun ekonomik sıkıntılara yol açtığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ve OECD verilerine göre, Türkiye’de hanehalkı sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 15’i diş sağlığı hizmetlerinden kaynaklanmakta, bu harcamalar birçok aile için 'katastrofik sağlık harcaması' boyutuna ulaşmaktadır. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılsa, bu ekonomik yük ciddi biçimde azaltılabilir. Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik değil; genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Koruyucu hizmetler ile; birçok sistemik rahatsızlığın görülme sıklığını azaltmak mümkündür. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri 4-7 kat maliyet etkin olmakla birlikte, uzman diş hekimi istihdamı ise yaklaşık yüzde 20 oranında tedavi başarısını artırmakta ve uzun vadede aynı oranda sağlık maliyetini azaltmaktadır. MHRS’de en çok randevu alınan branşlardan olan diş hekimliğinin yükü koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ağırlık verilerek ve diş hekimi ataması yapılarak azaltılmalı, diş hekimlerinin iş yoğunluğu makul seviyelere getirilmeli, hastalara yeteri kadar zaman ayırması sağlanmalıdır."

Sağlık-Sen'in çözüm önerileri

Açıklamada öne çıkan çözüm önerileri arasında kamuda diş hekimi istihdamının artırılması, koruyucu ağız ve diş sağlığı politikalarının güçlendirilmesi, genç hekimlerin eğitimlerinin ve emeğinin heba edilmemesi ile uzman diş hekimi oranının artırılması yer aldı. Sendika, ülkenin bilimsel birikiminin korunması gerektiğini vurguladı.

Sağlık-Sen, kamu atamalarıyla birlikte koruyucu hizmetlere öncelik verilmesinin hem hasta erişimini kolaylaştıracağını hem de uzun vadede sağlık maliyetlerini azaltacağını belirtti.

