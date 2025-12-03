Sahabiye’de Yeni Yaşam: D Blok’ta 153 Bağımsız Bölüm Anahtar Teslimi

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde D Blok'taki 144 konut ve 9 işyeri olmak üzere 153 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:24
Sahabiye’de yeni yaşam başlıyor: D Blok teslim edildi

Kayseri'de kentsel dönüşümde önemli aşama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kentsel dönüşüm vizyonunun kilometre taşlarından biri olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha geride kaldı. Projenin 1’inci Etap son bloğu olan D Blokta yer alan bağımsız bölümler, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Toplam 144 konut ve 9 işyeri olmak üzere 153 bağımsız bölüm için düzenlenecek anahtar teslim töreni, projenin saha çalışmaları açısından yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Teslim töreni 4 Aralık 2025 Perşembe günü saat 12.00'de Sahabiye Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olup, törene Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katılacak.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca modern konut üretmeyi değil; depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm modelini hayata geçiriyor. Projede uygulanan ileri temel mühendisliği, zemin güçlendirme teknikleri ve yüksek güvenlik standartları, Başkan Büyükkılıç’ın "risklere karşı dirençli şehir" vizyonunun somut yansımaları olarak öne çıkıyor.

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye’de tamamlanan her bloğun şehrin dayanıklılık ve konfor çıtasını yükselttiğini vurgularken, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla Kayseri’ye daha güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

D Blokun teslimiyle birlikte 1’inci Etap tamamlanmış olacak.

