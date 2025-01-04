Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, önemli bir etkinlikte yer aldı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yılın en etkileyici fotoğraflarının seçilmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

Tüm katılımcılara açık

Bu yılki oylama, kamuoyunun katılımına açık şekilde gerçekleştirildi. Bahadır, etkinliğin önemine dikkat çekerek, fotoğraf sanatının gücünün toplum üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Etkinlik detayları

Yılın Kareleri oylaması, göz alıcı ve anlamlı fotoğrafları bir araya getirerek, Anadolu Ajansı’nın dünya çapındaki fotoğrafçılığını ve hikaye anlatımını sergileyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.