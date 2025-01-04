DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.471.851,7 0,18%

Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:21
Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, önemli bir etkinlikte yer aldı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yılın en etkileyici fotoğraflarının seçilmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

Tüm katılımcılara açık

Bu yılki oylama, kamuoyunun katılımına açık şekilde gerçekleştirildi. Bahadır, etkinliğin önemine dikkat çekerek, fotoğraf sanatının gücünün toplum üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Etkinlik detayları

Yılın Kareleri oylaması, göz alıcı ve anlamlı fotoğrafları bir araya getirerek, Anadolu Ajansı’nın dünya çapındaki fotoğrafçılığını ve hikaye anlatımını sergileyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Çalışma Başlatacak
2
Büyük Çamlıca Camisi'nde Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu 11 Ocak'ta Başlıyor
3
Türkiye-Hindistan Konteyner Taşımacılığı Artıyor: Turkon Line Yeni Seferlere Başlıyor
4
MEB, Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler İçin Eğitim Önlemlerini Artırıyor
5
Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Kaş ve Kirpiklerde Kırağı Oluşturdu
7
Texas'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 579 Hayvan Hayatını Kaybetti

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!