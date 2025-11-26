Şahinbey Belediyesi’nden LGS ve YKS’ye Hazırlanan Öğrencilere Ücretsiz Deneme Setleri

Belediye, sınav öncesi öğrencilere kaynak ve moral desteğini artırdı

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere sınav öncesinde kapsamlı destek sağlamayı sürdürüyor.

İlçede eğitim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı için ücretsiz deneme sınavı setleri dağıtıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ile birlikte Fikir Ortaokulu ve Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi’nde deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret etti. Sınav öncesi sınıfları gezerek gençlerle sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, öğrencilere moral verip başarılar diledi.

Başkan Tahmazoğlu ziyaret sırasında, "Sekizinci sınıftaki öğrencilerimiz LGS’ye, 12. sınıftaki gençlerimiz ise YKS’ye hazırlanıyor. Biz de bu süreçte onların yanında olmak için düzenli olarak deneme sınavları yapıyoruz. Bugüne kadar öğrencilerimize 3 milyon 485 bin 175 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunduk. Sınava kadar deneme sınavlarını sürdürerek gençlerimizi LGS’ye ve YKS’ye en iyi şekilde hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu, ilçedeki eğitim yatırımlarının etkisine de değinerek, "Dağıttığımız kaynak kitaplar, testler ve Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi gençlere açık eğitim mekânlarımız sayesinde öğrencilerimizin çalışma imkânları önemli ölçüde arttı. Son yıllarda Şahinbey İlçemiz LGS’de birinci oluyor. İnşallah bu yıl da bu birinciliği koruyacak ve başarılarını artırarak sürdürecek" dedi.

Şahinbey Belediyesi’nin eğitime yönelik destekleri, öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından takdir edilirken, belediyenin sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik projelerinin artarak devam edeceği bildiriliyor.

ŞAHİNBEY’DEN SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DESTEK