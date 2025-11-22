Sakarya Akyazı'da 4 Yaşındaki Çocuk Evde Kilitli Kaldı — İtfaiye Balkondan Kurtardı

Sakarya Akyazı'da 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı, itfaiye balkondan girdi

Dün gece Hastane Mahallesi'nde kısa süreli panik yaşandı

Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerindeki bir sitede dün gece saatlerinde meydana geldi. Ailesi markete giden 4 yaşındaki İ.M., evde yalnız olduğu sırada kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı.

Aile eve döndüğünde kapıyı açamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede, itfaiye ekipleri merdivenle üçüncü kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Uyandırılan İ.M., kapıyı açarak ailesine kavuştu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Olayla ilgili başka bir bilgi verilmedi.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE AİLESİ MARKETE GİDEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE KİLİTLİ KALDI, İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİREREK ÇOCUĞU KURTARDI.