Sakarya Akyazı'da 4 Yaşındaki Çocuk Evde Kilitli Kaldı — İtfaiye Balkondan Kurtardı

Akyazı'da ailesi markete giden 4 yaşındaki İ.M. evde kilitli kaldı; itfaiye ekipleri üçüncü kattan balkondan girerek çocuğu kurtardı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:27
Sakarya Akyazı'da 4 Yaşındaki Çocuk Evde Kilitli Kaldı — İtfaiye Balkondan Kurtardı

Sakarya Akyazı'da 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı, itfaiye balkondan girdi

Dün gece Hastane Mahallesi'nde kısa süreli panik yaşandı

Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerindeki bir sitede dün gece saatlerinde meydana geldi. Ailesi markete giden 4 yaşındaki İ.M., evde yalnız olduğu sırada kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı.

Aile eve döndüğünde kapıyı açamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede, itfaiye ekipleri merdivenle üçüncü kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Uyandırılan İ.M., kapıyı açarak ailesine kavuştu.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe neden oldu. Olayla ilgili başka bir bilgi verilmedi.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE AİLESİ MARKETE GİDEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE AİLESİ MARKETE GİDEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE KİLİTLİ KALDI, İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİREREK ÇOCUĞU KURTARDI.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE AİLESİ MARKETE GİDEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Manisa Kitap Fuarı Açıldı: 'Kent Belleği' Etkinliği Öne Çıkıyor
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
7
Tuncer Bakırhan: “CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır” — Erzurum’da barış çağrısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor