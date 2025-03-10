Sakarya'da Fatal Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:11
Sakarya'da Fatal Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ Mezarlığı Kavşağı’nda saat 15:30 sularında gerçekleşti.

Kazada, M.G. yönetimindeki 34 PE 6296 plakalı otomobil ile M.P. idaresindeki 54 AEG 564 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından, sürücüler ve yolcular B.P. ile Ş.P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak ne yazık ki, sürücü M.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar M.P., B.P. ve Ş.P.’nin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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