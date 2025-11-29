Sakarya'da Jandarmadan 3 İlçede Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Sakarya'nın Serdivan, Sapanca ve Erenler ilçelerinde jandarma düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:57
Operasyonun ayrıntıları

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Serdivan, Erenler ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Serdivan: C.A. (30) isimli şüpheli gözaltına alındı. İkametgahında yapılan aramada 400 bin adet boş, 110 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik tütün sarma makinası ele geçirildi.

Erenler: G.D. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan iş yeri aramasında 2 bin 680 adet dolu makaron, 210 adet bandrolsüz puro ve 46 paket 50’lik gram tarihi geçmiş tütün ele geçirildi.

Sapanca: Ü.S. (45) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametgahında ve iş yerinde yapılan aramalarda 10 bin adet boş makaron, 980 adet dolu makaron, 4 adet elektronik sigara, 100 paket kaçak sigara, 15 kilogram tütün ve 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin soruşturma ve işlemler devam ediyor.

