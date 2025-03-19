Sakarya'da Mobilyacılar Çarşısında Yangın: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Sakarya'da Yangın Alarmı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda bir mobilya üretim atölyesinde yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedenini araştırmak için ekipler olay yerinde incelemelere başladı. Yangın sırasında çevreyi yoğun duman kapladı. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve olası bir yangın yayılarak çevredeki diğer iş yerlerine zarar vermemesi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.