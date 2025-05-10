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Sakarya'da Robot ve Teknoloji Olimpiyatları Başladı

Sakarya'da gençlerin teknoloji becerilerini geliştirmek için düzenlenen Robot ve Teknoloji Olimpiyatları başladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:04
Sakarya'da Robot ve Teknoloji Olimpiyatları Başladı

Sakarya'da Robot ve Teknoloji Olimpiyatları Heyecanı

Sakarya'da, gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmelerine yönelik düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" resmi olarak başladı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, SUBÜ Esentepe Kampüsü'nde yoğun bir katılım ile başladı.

464 Takım Yarışıyor

Bu yılki organizasyona 464 takım katılıyor. İlkokuldan üniversite düzeyine kadar birçok öğrenci, geliştirdikleri projeleri sergileme fırsatı buluyor. Yarışma, "Çizgi İzleyen Robot", "İnsansız Hava Araçları", "Mini Sumo Robot", "Mobil Savunma", "Robot Futbol", "Ses ile Görüntü Sınıflandırma", "Tasarla ve Geliştir" ve "Serbest Kategori" olmak üzere toplamda 8 kategori içeriyor.

900 Bin Lira Ödül Dağıtılacak

Olimpiyatlarda dereceye giren projelere toplamda 900 bin lira ödül dağıtılacağı belirtildi. Etkinlikte konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bu organizasyonun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda ülkenin teknoloji yolculuğuna önemli katkılar sunacak bir platform olduğunu vurguladı.

Önemli Bir Öğrenme Deneyimi

Sarıbıyık, organizasyondaki etkinliğin teknik beceriler kadar, takım çalışması ve işbirliği gibi değerlere de vurgu yaptığını belirtti. Katılımcıların burada elde ettiği deneyimlerin ileride önemli başarılara dönüşeceğini ifade etti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar da buluşmanın üniversite sanayi işbirliğinin meyvesi olduğunu açıkladı. SUBÜ Nehir Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Boru ise etkinliğin önemine değindi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Organizasyon, yarın yapılacak ödül töreninin ardından sona erecek.

Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten...

Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde SUBÜ Esentepe Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe 464 takım katıldı. İlkokuldan üniversite düzeyine organizasyona katılan öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten...

Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde SUBÜ Esentepe Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe 464 takım katıldı. İlkokuldan üniversite düzeyine organizasyona katılan öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergiledi.

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