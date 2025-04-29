Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen bir silah kaçakçılığı operasyonu, 2 şüphelinin tutuklanması ile sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uzunkum Mahallesi'nde harekete geçti.

Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında S.Y. (69) ve T.K. (38) isimli şüphelilere ait iş yerlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız silah bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 3 tabanca, 2 makineli tabanca, 1 av tüfeği, 120 fişek ve 9 şarjör yer aldı.

Gözaltına alınan bu iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adalete sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, sürdürülen soruşturma kapsamında her iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Sakarya'da gerçekleştirilen bu operasyon, silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 2 zanlı tutuklandı.