Sakarya'da Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, doğu illerinden kente kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon Detayları
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek geçişinde durdurulan ticari takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Şüpheliler ve İşlemler
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B. (55) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. (58) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
