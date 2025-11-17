Sakarya'da Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan ticari takside Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı; S.S. (58) tutuklandı, M.B. (55) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:39
Sakarya'da Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, doğu illerinden kente kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon Detayları

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek geçişinde durdurulan ticari takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheliler ve İşlemler

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B. (55) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. (58) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞU İLLERİNDEN SAKARYA’YA KAÇAK GÖÇMEN SEVKİYATI YAPACAĞI TESPİT EDİLEN İKİ ŞÜPHELİNİN KULLANDIĞI...

DOĞU İLLERİNDEN SAKARYA’YA KAÇAK GÖÇMEN SEVKİYATI YAPACAĞI TESPİT EDİLEN İKİ ŞÜPHELİNİN KULLANDIĞI TİCARİ TAKSİ ANADOLU OTOYOLU’NDA YAKALANDI. TAKSİ İÇİNDE BULUNAN 3 DÜZENSİZ GÖÇMEN DEPORT EDİLİRKEN İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI.

DOĞU İLLERİNDEN SAKARYA’YA KAÇAK GÖÇMEN SEVKİYATI YAPACAĞI TESPİT EDİLEN İKİ ŞÜPHELİNİN KULLANDIĞI...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
3
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
4
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
5
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
6
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı