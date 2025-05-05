Sakarya'da Tomruk Devrilmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza: İşçi Tomruk Altında Kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda meydana gelen trajik bir olayda, üzerine tomruk devrilen 38 yaşındaki orman işçisi Metin Yaşar yaşamını yitirdi.

Olay, işçinin kamyondan düşen tomruğun altında kalmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, 112 Acil Sağlık başka afiyet ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Metin Yaşar, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bürokratik müdahalelere rağmen, Yaşar'ın hayati tehlikesi kurtarılamadı ve burada hayatını kaybetti. Bu talihsiz olay, orman işçiliği mesleğinin getirdiği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti.