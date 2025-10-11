Sakarya'da 'Yerinde Toprak Analizi' hizmeti çiftçiden tam not

Sakarya'da 'Yerinde Toprak Analizi' çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Yerinde Toprak Analizi" hizmeti, tarımsal üretimde verimliliği artırma ve üretici maliyetlerini düşürme hedefiyle Eylül ayında uygulamaya alındı. Çiftçiler, hizmetin hızlı ve pratik olmasından memnuniyet duyuyor.

Hizmetin işleyişi ve teknik detaylar

Belediye ekipleri, toprağın 90 santimetre derinliğine kadar inebilen yeni nesil cihazlarla saha incelemesi gerçekleştiriyor. Cihazla yapılan analizler, çiftçiye 15 dakikada uygun gübreleme raporu ve toprak analiz sonuçları olarak teslim ediliyor. Böylece doğru gübreleme sağlanarak maliyetler düşürülüyor ve üretimde kalite artışı hedefleniyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Organik Tarım Uzmanı Onur Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada saha çalışmalarını ve hizmetin amaçlarını aktardı. Topaloğlu, şunları kaydetti: "Yerinde toprak analiz cihazının amacı zaten vatandaşın ayağına gitmek. 15 dakikada sonuçlarını veriyoruz. Daha önceden vatandaşlar başka şekilde bu analizi yaptırıyordu. Eylül ayında başladık bu hizmete. Vatandaşın köyünden numunesini alıp götürmesi ve analizini yaptırması uzun süreç alıyordu ve maliyet artıyordu. Zamanı kısalttık, maliyeti düşürdük. İnşallah verimde de yüksek kalite yakalayacağız."

Çiftçilerden olumlu geri dönüşler

Mehmet Hamdi Sütçü adlı çiftçi, hizmetin pratikliğine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyükşehir Belediyesi kapımıza kadar gelip cüzi miktarla bahçemizde toprak analizi yapıyor. Hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz, çok memnun kaldık. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Raporu kısa sürede alıyoruz. Ne kadar gübre atacağımız, hangi gübreleri kullanacağımız detaylı şekilde bize hem rapor olarak veriliyor hem de sözlü olarak anlatılıyor."

Halil İbrahim Turan ise Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti sayesinde analiz sürecinin kısaldığını belirterek uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediye yetkilileri, hizmetin yaygınlaştırılmasıyla hem üretim maliyetlerinin daha da düşürülmesi hem de tarımsal verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Yerinde Toprak Analizi" hizmeti, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu kapsamda 90 santimetreye kadar inen yeni nesil cihazlarla toprağın "röntgeni" çekiliyor, uygun gübreleme raporları ve toprak analiz sonuçları 15 dakikada çiftçiye teslim ediliyor. Böylece, doğru gübreleme, düşük maliyet ve zengin üretim formülü oluşturuluyor.