Sakarya Karasu'da 41 Yaşındaki Raşit Usta Evinde Ölü Bulundu

Karasu'da 41 yaşındaki Raşit Usta evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 41 yaşındaki adam, hastaneden dönen eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 165. Sokak üzerinde meydana geldi. Hastaneden dönen kadın, eşi Raşit Usta (41)'yı salonda yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Raşit Usta'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve adli işlem

Evli ve iki çocuk babası olan Usta'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

