Sakarya Karasu'da 41 Yaşındaki Raşit Usta Evinde Ölü Bulundu

Sakarya Karasu'da eşi tarafından evde hareketsiz bulunan 41 yaşındaki Raşit Usta hayatını kaybetti; kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesine gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:21
Sakarya Karasu'da 41 Yaşındaki Raşit Usta Evinde Ölü Bulundu

Karasu'da 41 yaşındaki Raşit Usta evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 41 yaşındaki adam, hastaneden dönen eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 165. Sokak üzerinde meydana geldi. Hastaneden dönen kadın, eşi Raşit Usta (41)'yı salonda yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Raşit Usta'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve adli işlem

Evli ve iki çocuk babası olan Usta'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE 41 YAŞINDAKİ ADAM, HASTANEDEN DÖNEN EŞİ TARAFINDAN ÖLÜ OLARAK...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE 41 YAŞINDAKİ ADAM, HASTANEDEN DÖNEN EŞİ TARAFINDAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
3
Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay
4
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
5
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
6
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
7
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?