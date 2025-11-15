Sakarya Polisi SİBERAY ile Adapazarı’nda Siber Suçlara Karşı Bilinçlendirdi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Programı kapsamında Adapazarı’da broşür dağıtarak vatandaşları siber tehditler ve dijital dolandırıcılıklara karşı bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:54
Sakarya Polisi SİBERAY ile Adapazarı’da sahadaydı

Vatandaşlara siber tehditler ve güvenli internet kullanımı anlatıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla yürütülen SİBERAY Programı çerçevesinde Adapazarı’nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Çark Caddesi ve Dar Sokak üzerinde yapılan çalışmada ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak siber tehditler, güvenli internet kullanımı ve dijital dolandırıcılıklara karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Gerçekleştirilen bu bilinçlendirme faaliyeti, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşılarak geniş kitlelere duyuruldu.

