Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sakarya Serdivan'da Univa Rezidans Kapatıldı: Yönetimden Açıklama

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, yapı kullanım izni olmadığı ve yurt olarak kullanıldığı iddiasıyla kapatılma kararı alınan tesiste kalan Kazakistan uyruklu yaklaşık 100 öğrencinin mağduriyeti sonrası tesis yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

Kapatma kararının süreci ve tarih

Beşköprü Mahallesi Tokat Dere Caddesi'ndeki tesis hakkında yapılan şikayet sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Serdivan Belediyesine tesisin kapatılması yönünde yazı gönderdi. İlçe belediyesi, yurdun boşaltılması için 17 Aralık tarihine kadar süre tanıdı ve kararın uygulanmasıyla öğrenciler mağdur oldu.

Yönetimin yatırım ve sözleşme iddiaları

Yönetim açıklamasında, şirketlerinin 2024 yılının Temmuz ayı civarında Univa Rezidans sitesinin site yönetimini E. Holding ile yapılan anlaşmayla devraldığını ve siteye ilişkin olarak yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Açıklamada, yatırımlara ilişkin ödemelerin henüz yapılmadığı ve bu konuda hukuki sürecin devam ettiği ifade edildi.

Yönetim, E. Holding ile yapılan anlaşma gereği sadece üniversite öğrencilerine kiraya verme yetkilerinin bulunduğunu, kiralanan dairelerde öğrenci ile kira sözleşmesi yapıldığını ve öğrencilerin ikamet tezkerelerini göç idaresinden aldıklarını bildirdi. Ayrıca yapı ruhsatının incelendiğinde sitenin adının Univa Student Residence olarak göründüğünü ve ruhsatta konut statüsünde olduğu belirtildi.

Dava süreci ve iddialar

Yönetim, E. Holding ile yaşanan ödeme ve sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle taraflar arasında hukuki süreç başladığını, sonrasında E. Holding ve yetkilisi R. E. tarafından çeşitli baskılar uygulandığını ve bununla ilgili tasarruflarda bulunulduğunu iddia etti. Açıklamada, E. Holdingin Sakarya valiliğine başvurarak sitenin yurt olarak kapatılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Şirket, valiliğin kapatma işlemini müteahhit firmanın yazılı başvurusu üzerine gerçekleştirdiğini belirterek İstanbul idare mahkemesinde işlemin hukuka aykırı olduğu yönünde dava açtıklarını bildirdi. Yönetim, benzer nitelikteki başka sitelerin Sakarya'da faal olduğunu, dava süreçleri ve valiliğe iletilen dilekçede kapatma talebinin E. Holding tarafından yapıldığının açıkça yer aldığını ifade etti.

Yönetim, bu süreçte 404 daire sahibinin, site yönetimini yapan şirketin ve kiracıların büyük mağduriyet yaşadığını, dava devam ederken işletmenin mühürlenip kapatılmasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Mağduriyet vurgusu ve talep

Yönetim açıklamasında, sitenin yurt vasfında olmadığı, ruhsatta açıkça konut olarak yer aldığı, siteyi oluşturan 404 dairenin farklı kişilere ait olduğu ve yerin bir site niteliğinde bulunduğu tekrarlandı. İlgili denetim sırasında yetkililerin ruhsatın konut gösterdiğini sözlü olarak bildirdiği, ancak daha sonra valilik ve ilgili kurumların birlikte hareket ederek yurt kararı verdiği iddia edildi.

Şirket, dava süreci sonuçlanmadan işletmenin durdurulmasının haksızlığa yol açtığını; ilk mağduriyetin öncelikle öğrenci kiracılarda, ardından da daire sahipleri ve yatırımlar yapmış şirketlerinde olduğunu belirtti. Yönetim, dava sonucunun beklenmesi gerektiğini ve davanın devam ettiği bir ortamda kapatma ve mühürleme kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

