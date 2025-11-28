Salavatlı İlkokulu'nda Jandarma'dan Trafik Eğitimi

Uygulamalı eğitimle trafik bilinci aşılandı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Savatlı Mahallesi’ndeki Salavatlı İlkokulu öğrencilerine, jandarma trafik ekipleri tarafından kapsamlı bir trafik eğitimi verildi.

Eğitim, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında gerçekleştirildi. Öğrencilere önce yaya eğitimi ve genel trafik kuralları anlatıldı.

Eğitim programında ayrıca okul servislerine inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerindeki hareket biçimleri konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Uygulamalı bölümde öğrencilerin soruları yanıtlandı; etkinlik boyunca çocukların trafik kurallarına dair farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Ekipler, geleceğin sürücüleri olacak çocuklarda trafik farkındalığını küçük yaşta oluşturmayı amaçladıklarını ve bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİ SAVATLI MAHALLESİ'NDEKİ SALAVATLI İLKOKULU'NDA JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ VERDİ.