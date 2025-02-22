Şam'daki Emevi Camisi'nde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

Tarihi Emevi Camisi'nde iç mekan bakım ve onarım çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 01:26
Şam'daki Emevi Camisi'nde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

Şam'daki Emevi Camisi'nde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı. Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Yürütülen Çalışmalar

Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor.

Yeni Halılar ve Temizlik

Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

Emevi Camisi'nin Önemi

Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir. Emevi Camisi, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları...

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı. Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor. Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları...

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı. Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor. Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

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