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Samsun'da 11 Bin 600 Makaron ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan operasyonda 11 bin 600 makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:29
Samsun'da 11 Bin 600 Makaron ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 11 bin 600 makaron ve gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesinde bir iş yerine baskın düzenledi. Gerçekleştirilen arama sonucunda, 11 bin 600 makaron, 628 paket gümrük kaçağı sigara ve 44 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin, emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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