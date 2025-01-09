Samsun'da 2 Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Samsun'da Operasyon: 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen başarılı operasyon sonucu, 2 firari hükümlü yakalandı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N.G. (29) ele geçirildi.
İlkadım'da Bir Diğer Hükümlü
Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise İlkadım ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan İ.A.'yı yakalayarak adaletin yerine gelmesine katkı sağladı.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.