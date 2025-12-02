Samsun'da 20 Yaşındaki Genç Kızın İntiharı: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun İlkadım'da 20 yaşındaki Z.U.'nun 4'üncü kattan atlayarak yaşamını yitirmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:42
Olay ve soruşturmanın detayları

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U., amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla bağlantılı olarak Z.U.'nun 18 yaşından küçük erkek kardeşi S.U. ile amcasının oğlu T.U. (25)'yu gözaltına aldı. İfadesi alınıp serbest bırakılan amca E.U. (50) ve eşi C.U. (47) ise bu sabah savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Toplam 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

T.U.(25) GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

AMCA E.U.(50) GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

