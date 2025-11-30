Samsun'da 200 Kilo Kaçak Kara Kıllı Midye Ele Geçirildi

Samsun'da Tekkeköy ve Deniz Limanı ekiplerinin operasyonunda 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi; midyeler denize bırakıldı, sürücüye 37.770 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:18
Polis ekipleri kamyonette arama yaptı

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Samsun'da bir kamyonette arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi.

Yakalanan midyeler, gerekli incelemenin ardından doğal yaşam alanı olan denize geri bırakıldı.

Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

