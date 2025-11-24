Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı'nda Kutlandı

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Anıtı'ndaki törenle kutlandı; İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar çelenk sundu, yaklaşık 21 bin 500 öğretmen vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:06
Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı'nda Kutlandı

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı'nda Kutlandı

Tören ve Mesajlar

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Program, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın anıta çelenk sunumu ile açıldı; tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Günün amacı doğrultusunda yapılan törende, 1981'den bu yana kutlanan Öğretmenler Günü'nün; Türk öğretmeninin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını güçlendirmek, emekli öğretmenleri saygıyla anmak ve mesleğe yeni başlayanlarda mesleğin yüceliği bilincini uyandırmak olduğu vurgulandı.

Tören sonrası açıklama yapan Murat Ağar, Samsun genelinde öğretmenlerin merkezden en uzak köylere kadar geniş bir alanda görev yaptığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ’Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünün öğretmenlerin üzerindeki görevi ve mesleğin kutsallığını ortaya koyduğunu ifade etti. Ağar, il genelinde görev yapan yaklaşık 21 bin 500 öğretmen'e minnet duyduğunu ve görevi başında şehit olan ile ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Anıttaki törene ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı.

SAMSUN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ATATÜRK ANITI'NDA YAPILAN TÖRENLE BAŞLADI. SAMSUN İL MİLLİ...

SAMSUN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ATATÜRK ANITI'NDA YAPILAN TÖRENLE BAŞLADI. SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT AĞAR’IN ANITA ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLAYAN TÖREN, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULMASI VE İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNMASI İLE SON BULDU.

SAMSUN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ATATÜRK ANITI'NDA YAPILAN TÖRENLE BAŞLADI. SAMSUN İL MİLLİ...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?