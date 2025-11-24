Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı'nda Kutlandı

Tören ve Mesajlar

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Program, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın anıta çelenk sunumu ile açıldı; tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Günün amacı doğrultusunda yapılan törende, 1981'den bu yana kutlanan Öğretmenler Günü'nün; Türk öğretmeninin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını güçlendirmek, emekli öğretmenleri saygıyla anmak ve mesleğe yeni başlayanlarda mesleğin yüceliği bilincini uyandırmak olduğu vurgulandı.

Tören sonrası açıklama yapan Murat Ağar, Samsun genelinde öğretmenlerin merkezden en uzak köylere kadar geniş bir alanda görev yaptığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ’Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünün öğretmenlerin üzerindeki görevi ve mesleğin kutsallığını ortaya koyduğunu ifade etti. Ağar, il genelinde görev yapan yaklaşık 21 bin 500 öğretmen'e minnet duyduğunu ve görevi başında şehit olan ile ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Anıttaki törene ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı.

SAMSUN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ATATÜRK ANITI'NDA YAPILAN TÖRENLE BAŞLADI. SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT AĞAR’IN ANITA ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLAYAN TÖREN, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULMASI VE İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNMASI İLE SON BULDU.