Samsun'da 4 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Operasyonla Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi M.B. (46) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta bir binadan çalınan 7 bin lira değerindeki inşaat malzemesine dair ihbar üzerine derhal harekete geçti.

Yürütülen teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, M.B. belirlenen adreste yakalandı. Şüphelinin sorgusunda, 23 Temmuz 2024'te bir binada 20 bin lira değerinde bisiklet hırsızlığı ve 12 Eylül 2024 ile 26 Nisan 2025'te ayrı ayrı 10'ar bin lira değerinde inşaat malzemesi çalmakla da ilgili olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.B., emniyet teşkilatına götürüldükten sonra gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Yapılan yargılama sonucunda, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 adresten hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı.