Samsun'da Ağabeyi Tarafından Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'da Kardeşler Arasında Kanlı Kavga

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan Barış K. (43) ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berber salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış K. ile ağabeyi Ahmet K. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, Ahmet K. yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kardeşi Barış K.'yi ağır yaraladı.

Olay Yeri ve Paramedikler Harekete Geçti

Olayın ardından, hemen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Barış K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Ekipleri Kaçan Ağabeyi Arıyor

Ağabey Ahmet K.'nın olay yerinden kaçması üzerine, polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ayrıca, berber salonunun sahibi ile bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.İş yerinde Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.İş yerinde Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.