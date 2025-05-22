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Samsun'da Aileler ve Gençler Bisiklet Turunda Buluştu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Yaklaşık 100 genç bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 12:17
Samsun'da Aileler ve Gençler Bisiklet Turunda Buluştu

Samsun'da Unutulmaz Bisiklet Turu Etkinliği

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Tekkeköy Gençleri Bisiklet Turunda" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Tekkeköy Gençlik Merkezi önünde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gençlerin Enerjisi Yükseldi

Gençlik liderleri ve antrenörler eşliğinde yola çıkan katılımcılar, yaklaşık 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Enver Hakan Zengince, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'En büyük eserim.' dediği Cumhuriyet'i gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyet'in gençlerin omuzlarında yükseleceğini ve kaderini gençlerin azim ve gayretlerinin belirleyeceğini belirtmiştir. Bunun nişanesi olarak da 19 Mayıs gününü gençlere bayram olarak hediye etmiştir." ifadelerini kullandı.

Spor ve Sosyal Bağlılık

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, bisiklet turuna yaklaşık 100 gencin katıldığını belirterek, "Amacımız, sporu gençlere yaymak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyal bağlılığı bisiklet yoluyla geliştirmek. 2025'in Aile Yılı olması sebebiyle velilerimizi de dahil ettik. Velilerle birlikte çocuklar da bisiklet sürecek. Bu etkinlik ile hem dijital mecralardan uzak kalacaklar hem de aktif yaşamı alışkanlık haline getirmiş olacaklar." şeklinde konuştu.

Gençlerin Değerlendirmeleri

Etkinliğe katılan Fatih İspir, "Çok çocuk geldi. Malum, pek sosyalleşemiyorlar. Çocuklar için burada olmak iyi oldu, bizim için de değişiklik oldu. Birlikte spor yapıyoruz." dedi. Diğer bir katılımcı Aras Salih Avcı ise, "Bu etkinlikle çevremi genişletmiş oluyorum, yeni arkadaşlarım oluyor. Etkinlikleri seviyorum." şeklinde düşüncelerini belirtti.

Etkinlik, Gençlik Merkezi'ne dönüş ile sona erdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Tekkeköy Gençleri Bisiklet Turunda" etkinliği düzenlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Tekkeköy Gençleri Bisiklet Turunda" etkinliği düzenlendi.

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