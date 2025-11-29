Samsun'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı: Hızlı Tren ve Liman Öne Çıktı

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Samsun ve Zonguldak illerinden belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla bir otelde yapıldı.

Doğan: Samsun, ulaşım yatırımlarıyla dünyaya açılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, toplantının açılış sunumunda kentin coğrafi ve demografik verilerini paylaşarak Samsun'un 17 ilçesi ve bin 253 mahalle ile 1 milyon 377 bin nüfusa sahip olduğunu hatırlattı. Doğan, şehirdeki iki üniversitede 60 bin öğrenci bulunduğunu ve bunların 7 bininin yabancı öğrenci statüsünde olduğunu belirtti.

Doğan, Samsun'un deniz, kara ve demiryolu bağlantıları ve 11 OSB ile yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, OSB yatırımlarındaki istihdamın son 2 yılda yüzde 50 oranında arttığını ve şu anda 20 bine yakın kişinin OSB'lerde çalıştığını aktardı.

Toplantıda Samsun-Ankara Hızlı Tren Projesi ve yeni liman yatırımlarının tamamlanmasıyla Samsun'un Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olacağı vurgulandı. Doğan, kentte hayata geçirilecek uygulamalara da değinerek 'Samsun Taksi' uygulamasının deneme sürüşlerinin başladığını, yolcuların mobil uygulama üzerinden taksicilere erişip ödemelerini güvenli sistemle yapabileceklerini söyledi.

Doğan, bölgedeki ulaşım altyapı çalışmalarına ilişkin olarak şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Mersin-Ankara Hızlı Tren Hattı bitti. Şimdi Ankara-Çorum Hattı devam ediyor. İnşallah Çorum-Samsun kısmını da bu dönem içerisinde bitirmek için büyük çaba sarf ediliyor. Ayrıca bu bölgede ulaşım planlarımızı yapıyoruz... Buradan hızlı tren hattını Lojistik Köy üzerinden hızlı tren güzergahındaki Samsun Şehir Hastanesi’ne kadar gelen hatla bağlayarak yükü bir şekilde Yeni OSB ve limana bağlamak, Mersin’den gelen yükü de Allah nasip ederse karayolu ile uğraşmadan... Samsun Limanı’ndan Avrupa’ya ve Ukrayna-Rusya’ya ticaretin olduğu bir gelecek Samsun hedefi ile çalışıyoruz.'

Demir: Belediyecilikte şeffaflık ve sosyal yardım vurgusu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışını demokrasi ile bütünleştirdiğini belirterek, 'Şimdi bütün belediyelerin şeceresi bizde var. Hepsine bakıyoruz. Bütçeleri var. Ne yaptıkları var. Borçları var. Harcamaları var. Özel kalem dahil bütün harcamaları var' ifadelerini kullandı.

Demir, AK Parti belediyelerinin sosyal yardım harcamalarına değinerek, 'AK Parti’ye bakıyoruz. Ortalama bütçelerinin yüzde dördüne tekabül ediyor sosyal yardım bütçesi' dedi ve belediye hizmetlerinin kalitesine dikkat çekti.

Toplantıda Demir, yapılan büyük hizmetlere rağmen zaman zaman tanıtım ve algı eksiklikleri yaşandığını vurguladı: 'Çok büyük işler yapıyoruz ama bir çorbaya kurban gidiyoruz. Bakın 1 milyon 600 bin kişiye biz AK Parti’li belediyeler yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek, kapalı kaplar içerisinde milleti rahatsız etmeden götürüp evlerine bırakıyoruz.' Demir, sosyal medyada yapılan işlerin tanıtımı ve teşkilat ilişkilerinin önemine işaret etti.

Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı. Programın devamı basına kapalı şekilde sürdü.

