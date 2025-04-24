Samsun'da Balkan Türküleri Coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Balkan Türküleri Konseri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçıları, Doç. Dr. Gültekin Şener yönetiminde sahne aldı. Konserin açılışında Tuna Nehri türküsü eşliğinde başlayan etkinlikte, Bülbülüm Altın Kafeste, Çalın Davulları, Arda Boyları ve Aman Bre Deryalar gibi toplam 13 Balkan Türküsü dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı şevk ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz," dedi.

Tuğral, ayrıca OMÜ'nün 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, üniversiteye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konserin sonunda sanatçılara ve organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Programa Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gonca, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus ve çok sayıda müzik sever katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneğince "Balkan Türküleri Konseri" düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneğince "Balkan Türküleri Konseri" düzenlendi.