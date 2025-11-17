Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölüm: 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Olay ve soruşturma detayları

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı’nda önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne giderek birlikte alkol aldı ve tavşan avladı.

Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağrıldı. Çekici üzerinde seyir halindeyken, araçta bulunan gençlerden Metin S.nin bacağı arasında bulunan ve kurcaladığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin S.’nin yanında oturan Gökhan Güney’in kafasına isabet etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde ekipler tarafından gözaltına alınan Metin S., şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Polisin olay yerindeki incelemesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili toplam 7 kişiyi gözaltına aldı; çekici içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Cinayet Bürosu’ndaki sorgulamaların ardından Metin S. ile olay sırasında çekicinin üzerindeki araçta bulunan Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Kafe işletmesi sahibi Metin S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAFE İŞLETMESİ SAHİBİ METİN S., ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE "TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.