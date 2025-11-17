Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölüm: 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun'da çekici üzerindeki araçta tüfeğin ateş alması sonucu Gökhan Güney hayatını kaybetti; 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:51
Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölüm: 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun'da çekici üzerindeki araçta ölüm: 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Olay ve soruşturma detayları

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı’nda önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özcan A. (22) Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne giderek birlikte alkol aldı ve tavşan avladı.

Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağrıldı. Çekici üzerinde seyir halindeyken, araçta bulunan gençlerden Metin S.nin bacağı arasında bulunan ve kurcaladığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Metin S.’nin yanında oturan Gökhan Güney’in kafasına isabet etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde ekipler tarafından gözaltına alınan Metin S., şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Polisin olay yerindeki incelemesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili toplam 7 kişiyi gözaltına aldı; çekici içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Cinayet Bürosu’ndaki sorgulamaların ardından Metin S. ile olay sırasında çekicinin üzerindeki araçta bulunan Mertcan T., Bedirhan K. ve Özcan A. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Kafe işletmesi sahibi Metin S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAFE İŞLETMESİ SAHİBİ METİN S., ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE "TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK" ...

KAFE İŞLETMESİ SAHİBİ METİN S., ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE "TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

KAFE İŞLETMESİ SAHİBİ METİN S., ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE "TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK" ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
2
Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü
3
Erdoğan: Karakutu İncelemesiyle 20 Şehidin Nedeni Netleşecek
4
Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti
5
Cizre’ye Hacı Celile Tarandır Kadın Taziye Evi Açıldı
6
Siirt'te Bayraktepe'de 11 şehit dualarla anıldı
7
Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler