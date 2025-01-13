Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düğün esnasında havaya ateş açan 3 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:34
Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Düğün Esnasında Havaya Ateş Açan Zanlılar Yakalandı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, bir düğün sırasında havaya ateş açan 3 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi'nde bir düğün sırasında silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, düğün alanında detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, yapılan operasyon sonucunda bir ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ve 6 kartuş ele geçirdi. Düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Olay, toplumun güvenliği açısından endişeye yol açarken, emniyet güçleri düğünlerde benzeri olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı. Düğün alanında...

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı. Düğün alanında çalışma yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 6 kartuş ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor
2
Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek
3
Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi
4
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi
5
Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi
6
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'
7
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak