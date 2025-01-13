Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Düğün Esnasında Havaya Ateş Açan Zanlılar Yakalandı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, bir düğün sırasında havaya ateş açan 3 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi'nde bir düğün sırasında silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, düğün alanında detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, yapılan operasyon sonucunda bir ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ve 6 kartuş ele geçirdi. Düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Olay, toplumun güvenliği açısından endişeye yol açarken, emniyet güçleri düğünlerde benzeri olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı. Düğün alanında çalışma yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 6 kartuş ele geçirdi.