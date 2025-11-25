Samsun’da Evinde 880 Gram Metamfetamin Ele Geçen Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Atakum'da düzenlenen operasyonda T.Ö. (53)'nün evinde 880 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve deliller ele geçirildi; şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:24
Atakum'da Narkotik Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yaptığı çalışmada T.Ö. (53) isimli şahsın evinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ö., 'uyuşturucu ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN T.Ö., UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

