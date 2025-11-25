Samsun’da Evinde 880 Gram Metamfetamin Ele Geçen Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun’da Evinde 880 Gram Metamfetamin Ele Geçen Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Atakum'da Narkotik Operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yaptığı çalışmada T.Ö. (53) isimli şahsın evinde arama gerçekleştirdi.
Aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ö., 'uyuşturucu ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN T.Ö., UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.