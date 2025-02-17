Samsun'da Hamsi Fiyatları 130-200 Lira Arasında Değişiyor

Samsun'da Hamsinin Kilogram Fiyatı Artış Gösteriyor

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130 ila 200 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasının ve beklenen yağışların etkisiyle balık tüketiminde belirgin bir artış yaşandığını dile getirdi.

Balık Bolluğu ve Fiyatlarda Düşüş Beklentisi

Kılıç, tezgahlarda hamsi başta olmak üzere geniş bir balık çeşitliliği bulunduğunu belirterek, "Hamsi inşallah bundan sonra daha da bollaşacak. Fiyatlarda bu nedenle düşüş bekliyoruz. Mezgit ve istavrit 100 lira, hamsi 130 lira, barbun ise 200 lira. Bolluk oldukça daha da ucuzluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamsinin soğuk havaları sevdiğini, bu nedenle denizde bolca tutulduğunu ifade eden Kılıç, vatandaşların da soğuk ve yağışlı havalarda daha fazla balık tükettiğini söyledi. Ayrıca, hamsinin yanı sıra tezgahlarda deniz levreği, somon ve barbun 200, kefal 100, istavrit 130-150 lira arasında satılmaktadır.

Kılıç, başta hamsi olmak üzere balık satışlarından memnun olduğunu kaydederek, sürekli artan talebe cevap vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130 ila 200 liradan satışa sunuluyor.

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130 ila 200 liradan satışa sunuluyor.