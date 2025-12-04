Samsun'da Jandarmadan Silah ve Tarihi Eser Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, dedektörler ve tarihi eserler ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:26
Samsun'da Jandarmadan Silah ve Tarihi Eser Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'un Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve silah bulundurma iddialarına ilişkin yürüttükleri çalışmada dört şüpheli hakkında eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon ve aramalar

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin eşzamanlı müdahalesiyle gerçekleştirilen baskınlarda hem silah hem de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca fişeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 2 adet dedektör, 11 adet çeşitli dönemlere ait sikke ile 3 adet tarihi eser niteliğinde obje bulundu.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, jandarma tarafından sürdürülüyor.

