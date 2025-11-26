Samsun'da KADES farkındalığı: 243 kişiye bilgilendirme

Samsun'da KADES bilgilendirme toplantılarında 243 vatandaşa uygulamanın kullanımı, amacı ve acil destek imkanları anlatıldı; farkındalık çalışmaları sürecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:07
Toplantılar ve katılım

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı bilgilendirme toplantısında, toplam 243 vatandaşa KADES uygulamasının kullanımı, amacı ve sunduğu acil destek imkânları detaylı şekilde anlatıldı.

KADES'in amacı ve devam eden çalışmalar

Toplantılarda, KADES'in şiddet vakalarında hızlı müdahale ve destek sağlama işlevi ile uygulamanın pratik kullanımı vurgulandı. Yetkililer, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız şekilde süreceğini bildirdi.

