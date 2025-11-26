Samsun'da KADES farkındalığı: 243 kişiye bilgilendirme
Toplantılar ve katılım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı bilgilendirme toplantısında, toplam 243 vatandaşa KADES uygulamasının kullanımı, amacı ve sunduğu acil destek imkânları detaylı şekilde anlatıldı.
KADES'in amacı ve devam eden çalışmalar
Toplantılarda, KADES'in şiddet vakalarında hızlı müdahale ve destek sağlama işlevi ile uygulamanın pratik kullanımı vurgulandı. Yetkililer, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız şekilde süreceğini bildirdi.
