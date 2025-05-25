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Samsun'da Kayıp Kişi Motosiklet Kazasında Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp kişi Muhammet A., motosiklet kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:23
Samsun'da Kayıp Kişi Motosiklet Kazasında Yaralandı

Samsun'da Kayıp Kişi Motosiklet Kazasında Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan Muhammet A. (29), motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. 55 ARU 392 plakalı motosiklet, Kızılırmak Seddesi Ada mevkisinde yol kenarındaki çalılığı geçerken devrildi.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Ekiplerin otların arasından çıkardığı sürücü, ambulans ile Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Muhammet A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan motosiklet kazası sonucu kaybolan sürücünün, 23 Mayıs'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmediği ve hakkında kayıp başvurusu yapıldığı belirtildi. Motosiklet ise itfaiye vinci yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

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