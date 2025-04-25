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Samsun'da Kıbrıs Gazisi Hacı Raif Demet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra'da vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 21:09
Samsun'da Kıbrıs Gazisi Hacı Raif Demet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet, vefatının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Demet, Harız Köyü Mahallesi'ndeki ikametinde dün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen, gazinin kurtarılamadığı bildirildi.

Demet'in naaşı, hastaneden alınarak Türk bayrağına sarılı şekilde Harız Camisi'ne getirildi. Burada, düzenlenen cenaze töreninde dualar eşliğinde kılınan namazın ardından, gazi Hacı Raif Demet aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, gazinin yakınlarının yanı sıra Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Başkanı Rahmi Şahin, askeri erkan ve mahalle sakinleri katılarak son saygılarını sundular.

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi...

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi...

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hacı Raif Demet'in cenazesi toprağa verildi.

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