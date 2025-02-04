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Samsun'da Lastiğe Gizlenmiş Silahlar Ele Geçirildi

Samsun, İlkadım'da bir kişinin araç lastiği ve evindeki bazaya zulalanmış silahlar ile gözaltına alındığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:30
Samsun'da Lastiğe Gizlenmiş Silahlar Ele Geçirildi

Samsun'da Silah Operasyonu: Araç Lastiği ve Bazada Saklanan Silahlar Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, araç lastiği içinde ve bir evin bazasında gizlenmiş silahlar ele geçirildi. Zanlının kaçak silah ticareti yaptığı yönünde alınan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Operasyon Detayları

Şüpheli E.K.'nin adresine düzenlenen operasyonda, ekiplere ait minibüsün içinde araç lastiği ile ikametinde yapılan aramada; 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 17 tabanca fişeği ve 18 tüfek fişeği bulundu.

Yakalanan E.K., ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay, Samsun'da güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının ne denli ciddi ve etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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