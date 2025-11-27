Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İlkadım Kale Mahallesi Fuar Caddesi kavşağında minibüs ile otomobil çarpıştı; otomobildeki Meliha U. yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:36
Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kale Mahallesi Fuar Caddesi kavşağında kaza

Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerindeki İlçe Transfer Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal M. idaresindeki Ballıca–Engiz hattında çalışan 55 M 5736 plakalı minibüs, Murat U. yönetimindeki 52 AGA 592 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Meliha U. yaralandı.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

